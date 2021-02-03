Хабаровск: люди бросают машины и просят бензин у таксистов

В Хабаровске бензиновый кризис привел к тому, что люди вынуждены бросать машины с пустыми баками.

По информации паблика Типичный Хабаровск, в краевом центре водители стали просить помощи у таксистов: через приложения автолюбители заказывают в службах такси доставку бензина.

Заглохшие машины с пустыми баками хозяева вынуждены оставлять на улице. Учитывая, что в Хабаровске сильный мороз, многие машины потом придется отогревать в теплых боксах или мобильными обогревателями: автомобили могут не завестись.

«Вчера с 23:00 простояли 50 минут на заправке НК Алянс по ул. Орджоникидзе и именно на нас закончился бензин, даже двух литров не дали заправить, еле до дома доехали. Вдоль дороги, по Воронежской, люди бросали свои машины, так как у некоторых заканчивался бензин. Сегодня прокатился слух, что бензин будет только по карточкам. Это что апокалипсис, или заговор? Когда это все закончится?», — пишут пользователи соцсетей. «Два нефтезавода в крае (или больше ???), а у нас бензокризис и к нам везут топливо из госрезерва. А мб стоило на время кризиса прекратить поставки куда-либо, если таковые были и переориентироваться на внутренний рынок, пока кризис не минует?», — делятся мнением комсомольчане



