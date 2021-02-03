В ЗАГСах Хабаровского края упростили получение повторных документов





С 2021 года получение повторных документов в ЗАГС стало доступнее. Теперь не нужно обращаться с письменным запросом или запросом в электронной форме в орган записи актов гражданского состояния, который составил изначальный документ. Соответствующие изменения внесены в федеральное законодательство.

- С этого года граждане имеют право получить повторные свидетельства и справки в отделах ЗАГС по месту жительства или пребывания. Выдача документов происходит в день приема, независимо от того, в каком регионе страны проходила государственная регистрация того или иного события. Необходимый документ будет выдаваться на основании соответствующей записи акта гражданского состояния, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, - сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

В ведомстве также отметили, что жители края достаточно часто обращаются за повторными документами. Так по итогам 2020 года выдано 62162 справок и свидетельств.

Напоминаем, что отделы ЗАГС Хабаровского края работают по предварительной записи в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.