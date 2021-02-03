Прокуратура потребовала возбудить дело о гибели рабочего под завалами в Николаевске

В Николаевске-на-Амуре по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту обвала конструкции дома, повлекшее смерть человека, сообщает пресс-служба ведомства.

29 января 2021 года в рамках заключенного муниципального контракта осуществлялись работы по разбору муниципального дома, расположенного в Николаевске-на-Амуре по ул. Аэродромной, 3.

В ходе выполнения работ произошло обрушение конструкции дома, в результате чего погиб один из рабочих.

«Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой незамедлительно организована проверка по данному факту, по результатам которой собранные материалы направлены в Николаевский-на-Амуре межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО для решения вопроса об уголовном преследовании лица, руководившего процессом выполнения работ», — говорится в сообщении ведомства

30 января 2021 года на основании материалов прокурорской проверки в отношении подозреваемого следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в городской прокуратуре.