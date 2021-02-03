Дегтярев: Нам необходимо сохранить высочайшее доверие людей к институту выборов

Врио губернатора Хабаровского края встретился с главой избирательной комиссии Хабаровского края Денисом Кузьменко, который избран на этот пост 22 января.

«Институт выборов в Хабаровском крае пользуется высочайшим доверием людей, и нам это доверие надо подтверждать. Других пожеланий вам и вашей команде нет. Прозрачно, законно, конкурентно - сохраняем доверие людей», - сказал Михаил Дегтярев.

Денису Кузьменко 42 года, он родился и получил высшее образование в Хабаровске. До возвращения на малую Родину он возглавлял ТИК Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кузьменко приобрел репутацию профессионального, честного и непредвзятого человека.

Такие люди необходимы избирательной системе, поэтому после рекомендации ЦИК Михаил Дегтярев поддержал его кандидатуру. Теперь идет налаживание рабочих процессов, чтобы выборы были максимально прозрачные и демократичные.

Уже весной в Хабаровском крае пройдет ряд избирательных кампаний разного уровня. Это досрочные выборы главы Нового Ургала, выборы главы села Софийск, дополнительные выборы депутата Закдумы края по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу № 15.

«Люди выбирают себе власть. Чем больше людей придет на выборы, тем больше доверия избирательной системе и кандидатам, которые одержат победу», - отметил Михаил Дегтярев.