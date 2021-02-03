В Хабаровске поймали несостоявшегося педофила

Любой полицейский скажет, что главное - не поимка преступника или его наказание (хотя это, разумеется, тоже важно), а профилактика. Преступление всегда лучше предотвратить, чем потом расследовать убийства, изнасилования либо разбои.

В Хабаровске объявился мужчина, который предлагал детям под надуманными предлогами пойти с ним. Ни один несовершеннолетний не стал этого делать. Вскоре информация о потенциально опасном мужике появилась в социальных сетях.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. В результате, личность мужчины установлена, с ним проводятся следственные действия.