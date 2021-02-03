Дегтярев взял на контроль ситуацию с угольной пылью в Ванино

Врио губернатора Хабаровского края посетил угольный терминал АО «ВаниноТрансУголь». Причиной инспекции стали посты в соцсетях, в которых сообщалось о проблемах с угольной пылью на побережье Татарского пролива.

«Когда мы открывали этот терминал, мы договаривались, что соблюдаем меры экологической и промышленной безопасности в интересах людей. Поэтому, если даже какие-то издержки придется понести, это надо делать», - отметил Михаил Дегтярев.

В данный момент на площадке, где складируется выгруженный уголь, визуально пыления не наблюдается. Руководство АО «ВаниноТрансУголь» объясняет инцидент погодными условиями (в частности, сильными порывами ветра) в день, когда было сделано разлетевшееся в соцсетях видео. Также первый заместитель генерального директора предприятия по эксплуатации Евгений Григорьев сообщил о приостановлении выгрузки до улучшения погодных условий.

О закрытии терминала речи не идет. Если это сделать, значит, потерять инвестора, налоги в бюджет и оставить людей без работы. С другой стороны, следует позаботиться о сохранности природы и здоровье граждан, которые вынуждены дышать пылью при ветре. Необходимо найти консенсус, удовлетворяющий все стороны этого своеобразного конфликта.

«Ждем заключения по итогам проверок природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора. Будем тщательно контролировать эту ситуацию, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – Необходимо соблюсти баланс между работой терминала, на котором трудятся местные жители, и безопасностью окружающей среды».