Рейтинг УК подготовили в Хабаровске













По поручению врио губернатора региона Михаила Дегтярева для Хабаровска и Хабаровского района разработан рейтинг управляющих компаний. В него внесены как добросовестные организации, так и те предприятия, к работе которых были претензии. Информация подготовлена по итогам работы управляющих организаций в IV квартале 2020 года. С ее помощью жители региона смогут выбрать для обслуживания своих домов наиболее достойные организации.

- Рынок управляющих организаций сегодня огромен. Выбрать какую-то одну компанию жильцам бывает крайне сложно. При этом от собственников квартир все чаще поступают нарекания на качество работы управляющих компаний. При этом в отсутствие информации о работе других организаций многие просто не знают, что компанию можно поменять. Ежеквартальная публикация рейтинга позволит отслеживать деятельность как своей управляющей компании, так и других, а значит обеспечит защиту интересов жильцов и повысит требования к деятельности управляющих организаций, - отметил и.о. начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Николай Орлов.

В ведомстве подчеркнули, что рейтинг был составлен на основе аналитических данных о работе управляющих организаций. Для этого специалисты госконтроля разработали специальную методику, был изучен опыт других регионов. Учитывались как количество жалоб от жильцов, так и возраст домов, факты выявленных нарушений, критерии информирования населения. В декабре 2020 года рейтинг уже прошел общественные слушания при главном управлении, где каждый из критериев методики получил свою оценку со стороны экспертов и общественников. В дальнейшем, критерии оценки будут дополнительно совершенствоваться, чтобы достовернее отражать существующую ситуацию на рынке деятельности управляющих организаций.

Ознакомиться в рейтингом управляющих компаний Хабаровска и Хабаровского района можно на сайте https://krgk.khabkrai.ru/ или https://khabkrai.ru/. В дальнейшем специалисты госконтроля составят подобные рейтинги и для других территорий. Сейчас в Хабаровском крае в общей сложности действует 212 управляющих компаний, 95 из которых работают в Хабаровске, а 31 – в Комсомольске-на-Амуре. Оценка их эффективности позволит повысить качество оказываемых ими услуг.