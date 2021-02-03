На бюджетные средства обновили электростанции в районах Хабаровского края





Более 42 млн рублей было направлено из краевого бюджета в 2020 году на модернизацию муниципальных электростанций. Субсидии получили шесть районов: Аяно-Майский, Ванинский, имени Лазо, Нанайский, Ульчский и Хабаровский. Средства пошли на решение одной из главных проблем отрасли – ликвидацию износа действующих объектов. Сейчас в сфере электроснабжения в среднем по региону он превышает 60%.

- Почти половина субсидий была потрачена на приобретение новых дизель-генераторов для локальных электростанций. Новое оборудование получили село Нелькан Аяно-Майского района, поселок Тулучи Ванинского района, поселок Катэн района имени Лазо, село Верхняя Манома Нанайского района, села Солонцы и Софийск Ульчского района, а также поселок Кукан Хабаровского района. Остальные средства – более 21 млн рублей – пошли на капитальный ремонт изношенных агрегатов на ДЭС села Аян Аяно-Майского района, сел Булава и Циммермановка в Ульчском районе, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Замена старого оборудования на муниципальных электростанциях гарантирует надежную работу энергоисточников, что особенно важно в отопительный период. При этом в результате проведенной модернизации ДЭС жителей двенадцати поселений края обеспечили качественными услугами электроснабжения.

- В прошлом году Хабаровский район получил из краевого бюджета 2,5 млн рублей на обновление электростанции в поселке Кукан. На этот год мы тоже подали заявку. Она уже одобрена. Планируем приобрести еще один генератор 400 кВт на ДЭС поселка, который обеспечит необходимый резерв мощности. Таким образом, при поддержке края постепенно приводим в порядок хозяйство района в сфере электроснабжения. Нужное дело, нельзя допустить перебоев в подаче электроэнергии жителям, особенно зимой, - рассказали в администрации Хабаровского муниципального района.

Напомним, в 2020 году муниципальным образованиям края перечислили около 300 млн рублей краевых субсидий на капитальный ремонт коммунальных объектов. В июле 2020 года им дополнительно направили еще 200 млн рублей на подготовку к зиме. Эти средства были выделены по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева. Они пошли на приобретение нового и ремонт изношенного оборудования.



