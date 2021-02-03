«Бензиновый голод» не вызвал транспортного коллапса — мэрия Хабаровска

Администрация краевого центра опровергла информацию о том, что из-за топливного кризиса на маршруты вышло вдвое меньше пассажирского транспорта.

Ситуацию разъяснил и.о. заместителя мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Владимир Ощановский.

«Информация, распространяемая в соцсетях, — ложь, совершенно не соответствует действительности. Проблем с бензином у муниципальных и коммерческих перевозчиков нет. На нем сегодня работает около 40% автобусов, в основном – среднего класса. Жалоб на то, что машины не смогли выйти на линию из-за невозможности заправиться, ни от муниципальных водителей, ни от коммерсантов в городское управление транспорта сегодня не поступало. Никаких официальных обращений от горожан по поводу невыхода машин на линию, мы также не получали. Весь остальной пассажирский общественный транспорт Хабаровска (за исключением электрического, естественно) работает на газовом (порядка 160 единиц) и дизельном топливе (более 250 машин). Если говорить конкретно о 29 муниципальных автобусах, то 23 из них – газовые, а 6 – дизельные. Перебоев с поставками этих видов горючего в краевом центре не наблюдается. Бензин марки 92, на нехватку которого ссылаются пользователи, на заправках «Роснефти» и «Альянса» есть, и у каждого перевозчика имеется возможность заполнить им баки своих транспортных средств – что они и делают. Весь коммерческий и муниципальный транспорт вышел сегодня на маршруты в стопроцентном составе согласно плану, и будет работать по обычному расписанию – с 6.00 до 23.00», — сообщил он.

По словам Владимира Ощановского, 3 февраля к пунктам назначения пассажиров доставляют 578 транспортных средств: 30 трамваев, 16 троллейбусов, 532 автобуса.

В условиях сниженного из-за пандемии COVID-19 пассажиропотока этого достаточно. Общее ежедневное количество транспорта сохраняется на уровне предыдущей недели и начала текущей.

«Отмечу, что на сегодняшний день короноавирусом и ОРВИ болеют около 10% хабаровских водителей, но это не мешает муниципалитету и перевозчикам решать задачу пассажироперевозок надлежащим образом. Муниципальный транспорт выполняет свои обязательства перед жителями на 100%», — подчеркнул Владимир Ощановский.

По словам спикера, уже через 5 дней количество транспортных средств на линиях будет увеличено.

«С 8 февраля студенты хабаровских вузов переходят с дистанционной на очную форму обучения. В связи с этим мы значительно увеличим ежедневный выход пассажирского транспорта на городские маршруты: выпустим дополнительно еще порядка 50 единиц, таким образом, перевозить горожан будут по 620-630 трамваев, троллейбусов и автобусов. Но это все еще ниже «доковидного» уровня», — рассказал спикер.

Как отметил Владимир Ощановский, сегодня движение на линиях осуществляется в строгом соответствии с графиками. Морозы, ударившие в Хабаровске, особых проблем транспортникам не создали. Согласно приказу, который совместно издали перевозчики, в связи с аномально низкими температурами все водители теперь выходят на работу раньше обычного – чтобы вовремя подготовить машины, завести и прогреть их.

«Если и возникают кратковременные сбои в движении, то это обычно происходит в утренние и вечерние часы пик из-за автомобильных пробок. В течение дня водители наверстывают упущенное», — сказал Владимир Ощановский.

Также он сообщил, что, учитывая нестабильную ситуацию с бензином в краевой столице, сегодня по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука достигнута договоренность с ОАО «Хабнефтепродукт»-«НК» Альянс» о том, чтобы на заправках компании водители пассажирских автобусов заправлялись в приоритетном порядке. Стоит отметить, что многие коммерческие перевозчики и без этой договоренности заправляются на льготных основаниях – без простаивания в очереди, имея на руках топливные карты «Хабнефтепродукта».