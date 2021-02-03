Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации в окончательной редакции предъявлено обвинение Сергею Фургалу.

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах.

Установлено, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента. В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл.

Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Преследуя корыстные интересы, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Зори. Поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта между соучастниками и предпринимателем из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит.

Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы – Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой). При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего.

После убийства предпринимателя Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры – Николай Мистрюков и Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех. Однако в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов.

Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей. Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после прозвучавших выстрелов. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.