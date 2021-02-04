Музеи, библиотеки и цирк вернутся к обычному режиму работы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в регионе COVID-19 выявлен у 2031 человека. Это на 65 случаев меньше, чем неделю раньше.

- В структуре заболевших мы фиксируем проявление коронавируса в виде ОРВИ у 55% заболевших, доля пневмоний составляет около 38%, бессимптомные формы отмечаются в 17% случаев, - сказала заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лосева.

Тем не менее, в регионе продолжают фиксировать вспышки заболевания. На минувшей неделе Covid-19 диагностирован у 63 жителей посёлка Аян в Аяно-Майском районе. Ситуация находится под контролем краевых властей.

- На сегодняшний день в числе заболевших 29 взрослых и 34 ребёнка. Началось всё с детских учреждений. Дети без всяких симптомов и повышения температуры пожаловались на отсутствие обоняния. Мы их проверили быстрыми антиген-тестами. Выявили группу заболевших, контактировавших с ними. Все ушли на самоизоляцию, госпитализация не потребовалась. Все заболевшие в полном объёме получили лекарства. Кроме того, в плановом порядке в Аян в конце недели будет направлен борт с дополнительной партией тестов, а также препаратами. Речи о введении карантина нет. Ситуация контролируемая. Каждые три часа мы на связи с районной больницей, - сказал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

По данным краевого минздрава, с начала 2021 года количество мест в больницах края для оказания помощи больным с Covid-19 уменьшилось на 1260 коек. Закрыт коронавирусный госпиталь на базе "Городской больницы №2 им. Матвеева" в Хабаровске, в ближайшее время она вернётся в обычный режим работы. Учитывая эпидемиологическую обстановку на территории края, оперативным штабом принято решение об очередных послаблениях ограничительных мер.

Так, с 12 февраля предлагается отменить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Уже на текущей неделе к обычному режиму работы вернутся библиотеки и музеи. Спортивные арены, театры продолжат работать с 50% загрузкой зрительных залов. Разрешено возобновить работу краевого цирка. Все решения вступят в силу после подписания соответствующего постановления правительства края.



