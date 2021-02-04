Ремонт дороги Ванино-Советская Гавань начнется в этом году

Ремонт первого участка автодороги Ванино – Советская Гавань начнется уже в этом году. Об этом представители краевого минтранса сообщили врио губернатора в ходе его рабочей поездки в Ванинский и Советско-Гаванский районы.

- Это фактически «дорога жизни» - единственный путь, связывающий Советскую Гавань и Ванино. Других вариантов здесь нет. Поэтому большой трафик транзитный – большегрузы разбивают дороги, причиняя неудобства местным жителям, - отметил Михаил Дегтярев. – Это надо исправлять.

Сорокакилометровый путь между двумя райцентрами – основная автомобильная артерия для прибрежных муниципалитетов. 29,8 км приходится на Советско-Гаванский район, 10,4 км – на Ванинский.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин после обращения к нему правительства Хабаровского края одобрил проект реконструкции этой дороги, предусматривающий ее модернизацию до III категории. На то, чтобы привести трассу в нормативное состояние, по предварительным подсчетам требуется 1,7 млрд рублей.

- Независимо от процедуры выделения федеральных денег в этом году начинаем работу по приведению в нормативное состояние первого из запланированных участков дороги за счет средств краевого бюджета, - уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин.

В планах регионального минтранса, помимо модернизации существующей дороги, - строительство объезда. По нему в перспективе можно было бы пустить транзитные грузовые автомобили, снизив нагрузку на востребованную у местных жителей дорогу между Советской Гаванью и Ванино. Стоимость такого проекта превысит 5,3 млрд рублей.