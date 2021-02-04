Экс-губернатор Хабаровского края Фургал не сомневается в оправдательном приговоре

Бывший глава Хабаровского края настаивает на заказном характере дела в отношении него, отметил один из его адвокатов Михаил Карапетян

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассчитывает на оправдательный приговор в рамках рассмотрения в суде уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Как отметил ТАСС один из его адвокатов, Михаил Карапетян, экс-губернатор настаивает на заказном характере дела в отношении него, сообщает ТАСС.

Следственный комитет РФ предъявил в среду экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции. "Наш подзащитный категорически отрицает свою причастность к этим преступлениям и не сомневается в том, что будет оправдан судом. По его словам, уголовное дело в отношении него носит заказной характер", - сказал защитник.

По словам адвоката, срок давности по вмененному Фургалу эпизоду с оружием (ст. 222 УК РФ) давно истек. "В том случае, если будет обвинительный приговор, наказание по этому эпизоду не может быть ему назначено, так как срок давности по этой статье [составляет] 10 лет и истек 7 лет назад", - отметил Карапетян. Он добавил, что ранее его подзащитному вменялось три эпизода по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ), но в окончательной редакции по убийству двух бизнесменов вменяется одна статья, а по покушению на убийство - вторая.