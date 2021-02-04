В Хабаровском крае стартовало несколько экологических конкурсов



Череда экологических конкурсов, призванных привлечь внимание жителей края к вопросам сохранения природы, стартовала в Хабаровском крае. Творческие состязания - лишь часть образовательно-просветительских мероприятий, таких как экологические уроки, лекции, семинары или выставки, которые ежегодно проводятся в регионе. Как отметили в министерстве природных ресурсов региона, подобные конкурсы пользуются популярностью, в прошлом году в них приняли участие больше тысячи человек.

Так, 1 февраля стартовал экологический конкурс детского творчества "Бережем планету вместе". Он рассчитан на ребят от 5 до 18 лет. Победителей определят в четырёх возрастных категориях. От участников ждут экологическую сказку или эссе, а также рисунки.

Эстафету продолжит краевой конкурс натуралистских работ "Птицы вокруг нас". Он проводится зоосадом "Приамурский" в дистанционном формате. Возрастных ограничений нет, от всех желающих принимаются работы по организации регулярной подкормки зимующих птиц и наблюдений за ними.

Также запланировано проведение мероприятий, уже ставших традиционными: фотоконкурса "Край родной, навек любимый", литературного состязания "Тигриные истории". Продолжение получит и конкурс творческих работ из твердых коммунальных отходов.

«В прошлом году этот конкурс прошел по нескольким номинациям: "Полимеру – новую жизнь", "Бумажный бум", "ОчУмелаяСемьЯ", "Стекломир". Участие в творческом соревновании принимали не только школьники и педагоги, но и родители с детьми. При этом практически все представленные на конкурс работы можно использовать в быту или в качестве украшений для дома и сада. Опыт оказался успешным, в этом году планируем его продолжить, ведь воспитание экологической культуры – важное направление экологической политики региона», - отметила и. о. министра природных ресурсов Елена Балезина.

Помимо этого, всевозможные акции и проекты будут проводиться в рамках экологических дат, таких как Всемирный день Земли, Международный день тигра, Национальный день посадки леса и других. Актуальную информацию о конкурсах можно найти на сайте министерства в разделе «Анонсы».