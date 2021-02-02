Новый глава крайизбиркома: Я знал, что вернусь в Хабаровск

Коренной хабаровчанин и многодетный отец назначен главой крайизбиркома

Ранее Денис Кузьменко занимал пост председателя ТИК Ханты-Мансийского района. До этого успел поработать сначала советником, потом председателем департамента внутренней политики. И вот спустя девять лет Денис Александрович снова вернулся на свою малую родину.

- Да, я родился в Хабаровске. В многодетной семье – среди восьмерых детей я был самый старший. Младшие появились на свет не в самые лучшие годы, в 90-е, но я думаю, со стороны родителей это был осознанный шаг. Все братья и сестры выросли достойными людьми. У меня тоже трое детей, ждем четвертого. Мальчишки – школьники, дочка еще ходит в детский сад. В Хабаровске я ходил в детский сад в районе овощесовхоза, учился в школе №68, потом мы переехали, и я поступил в спортивный класс школы №35. В Хабаровске я познакомился с женой Анной, она с Камчатки, приехала учиться на экономиста, здесь живут родители, братья, сестры, друзья. Я часто приезжал, и этот город – мое все.

- Спортивный класс… Значит, со спортом у вас многое связано?

- Я серьезно занимался плаванием. Когда поступил на юридический факультет академии экономики и права, принимал участие в соревнованиях уже среди ветеранов. И когда переехал в Ханты-Мансийск, продолжал заниматься. В составе команды принял участие в чемпионате по водному поло. Выиграл на окружных соревнованиях по плаванию. Вот тогда я понял, насколько сильна дальневосточная школа, я же в то время нерегулярно тренировался. Потом был хоккей. С ребятами из Югры, с которыми я до сих пор общаюсь, создали свой клуб, были трехкратными чемпионами Ханты-Мансийска. Сейчас пока не хватает времени. Надо войти в курс дела, а времени на раскачку нет. На 14 марта уже назначены выборы, потом выборная кампания состоится в апреле и в сентябре. С другой стороны, это хорошо. Можно посмотреть, протестировать возможности избирательной системы. В непосредственном общении проще знакомиться с особенностями, с людьми.

- После окончания вуза вы сразу стали пробовать свои силы в избирательной системе?

- С самого начала моя работа так или иначе была связана с юриспруденцией и с выборами. В какой-то момент в первый раз принял участие в избирательной кампании, позже назначили членом избирательной комиссии, и эта система меня затянула. Сколько себя помню с момента окончания академии, я все время был связан с выборами. Работал с партиями, с объединениями, с кандидатами, в том числе защищал интересы в суде. Во многих городах работал по выборам, нет смысла перечислять, начиная от Сахалина до Ставрополя, от Владивостока до Москвы. Избирательное законодательство - специфическая сфера, в ходе каждой кампании приходилось решать огромное количество юридических вопросов, начиная с предоставления документов на регистрацию и заканчивая агитацией, прав и обязанностей наблюдателей и так далее. Огромный пласт работы, связанный с юридическим сопровождением. Так что, можно сказать, я работал по профессии.

- Денис Александрович, как вы оказались в Ханты-Мансийске?

- Мне предложили работу советником первого заместителя губернатора, я занимался внутренней политикой. Проработал в этой должности около трех лет, получил очень интересный положительный опыт в правительстве. Сначала было сложно, я никогда до этого не занимал посты в госструктурах. Позже возглавил департамент по внутренней политике. Конечно, сомнения одолевали, занять такую ответственную должность в 32 года… Работы было много, приходилось нелегко. В конечном итоге наступил период, когда захотелось отдохнуть, побыть с семьей, второй ребенок родился, накопилось много домашних дел. Отдыхал я четыре месяца, а потом поступило предложение возглавить территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского округа. Хотя одновременно поступали предложения разной направленности, но я для себя решил, что ТИК – это мне понятно и близко. Уволили председателя, и на меня возлагалась задача: поднять уровень работы избирательной комиссии. Я взялся за это с удовольствием. Покидая этот пост, был уверен, что могу доверить кресло председателя любому члену комиссии и знать, что не подведет. Я ушел с чувством выполненного долга.

- Когда предложили должность в избиркоме в Хабаровске, вы сразу согласились?

- Я душой всегда был с Хабаровском, здесь прошли мое детство и юность. Пристально следил за всеми событиями, которые происходили в крае, переживал. У супруги здесь тоже друзья, однокурсники. С другой стороны, когда предложили поработать членом избиркома с правом решающего голоса, я понимал, что это очень ответственное решение и сама должность связана с определенными сложностями. Хотя некоторых членов комиссии я знаю, работал здесь с 2005 по 2010 годы. Но если честно, мы долго не думали, и жена тоже сразу меня поддержала. Дети всегда любили приезжать в Хабаровск, им нравится город. Правда, они еще маленькие, не совсем осознают, с чем придется столкнуться: новая школа, новые одноклассники, новые друзья. Семья еще остается в Ханты-Мансийске: надо создать здесь комфортные условия, чтобы супруга с детьми переехала. Тем более учебный год еще не закончился, дети занимаются в секциях, не хотелось бы их сейчас оттуда срывать.

- В крае сложилась не совсем простая политическая обстановка, если вспомнить последние выборы в гордуму, в Закдуму, многочисленные митинги. Не боитесь трудностей?

- Я прекрасно знаю о ситуации, которая сложилась в регионе. Трудностей никогда не боялся. Последняя избирательная кампания по выборам депутатов шла в рамках закона. Учтено мнение людей – это показатель того, что избирательная система все это время работала прозрачно. Это уже вопрос доверия к этой системе. И она, несмотря ни на какое давление, должна выполнять свою задачу: проведение выборов на высоком уровне, обеспечение законности выборной кампании, полного информирования электората.

- Денис Александрович, вы – беспартийный?

- Да, и это моя принципиальная позиция. Мне предлагали вступить в различные партии, но я считал для себя важным этого не делать. Когда работал в департаменте внутренней политики, приходилось работать с партиями, садиться с представителями за стол переговоров, и если бы я принадлежал к какой-то партии, я думаю, это мешало бы работе. А так были достаточно открытые со всеми отношения. Думаю, что человек, который работает в избирательной системе, должен быть в большей степени независимым от того, какое мнение может навязать политическая партия.

- Но вы в свое время состояли в партии «Родина»?

- Это была "Партия регионов России", потом она была преобразована в партию «Родина». Причем не просто состоял, а возглавлял исполком. Потом я принял решение выйти.

- Подготовка к предстоящим выборам идет полным ходом?

- Уже осуществляются определенные избирательные действия, кандидаты и избирательные объединения имеют право выдвигать кандидатуры, есть самовыдвиженец в Закдуму по Совгаванскому округу, кандидаты на пост глав в Верхнебуреинском районе. Параллельно ведется подготовка к единому Дню голосования – голосовать избиратели будут три дня. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионе, чтобы свести к самому минимуму риски заражения.

- На предстоящих выборах будут какие-то новшества?

- Вообще, в избирательную систему очень активно внедряются различные нововведения. Еще несколько лет назад невозможно было представить, что можно подавать заявления, получать справки, оформлять паспорта через сайт «Госуслуги». Сейчас это реальность, и избирательная система не могла пройти мимо этих возможностей. Последнее новшество, которое проходит тестирование, - дистанционное электронное голосование. Эта технология в крае еще не работает, но, думаю, со временем большая часть избирателей на это перейдет. Конечно, это не означает отказ от избирательных участков, они как были, так и останутся.

- Хабаровск сильно изменился за время вашего отсутствия?

- Я приезжал и видел, что город преображается на глазах. Новые дома, дороги, развязки. Даже ориентироваться порой было сложно: еду, знаю, что здесь был пустырь, смотрю – новая дорога.

- Какая избирательная кампания в вашей карьере особенно запомнилась?

- Пожалуй, запомнилась кампания 2005 года, выборы депутатов Законодательной думы. Я работал в составе избирательной комиссии края. Она была сложная, не совсем понятная. А непростая, потому что это была первая в моей жизни масштабная кампания.

Беседовала Юлия Рудакова