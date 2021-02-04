Пройти реабилитацию могут переболевшие ковидом в хабаровском «Центре здоровья»

Программа диагностики и реабилитации пациентов, перенесших Covid-19, открылась в "Центре здоровья" КДЦ «Вивея». Для пациентов, имеющих полис ОМС, она бесплатная. Программа основана на рекомендациях Минздрава РФ по сопровождению граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

В профилактическое обследование в "Центре здоровья" входит скрининговое обследование функции дыхания, проводится экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ. Также пациенты могут сдать анализ для определения общего холестерина и глюкозы, получить консультацию специалиста по дальнейшей реабилитации.

- По нашим данным, примерно у 20% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, вне зависимости от тяжести течения заболевания, выявляются осложнения, требующие медицинской помощи. При профилактическом осмотре выявляется впервые сахарный диабет, дислипидемия, артериальная гипертония после COVID-19. Несомненно, это может быть и проходящим диагнозом, но в этот период времени организму нужно помочь. Мы используем возможности нашего "Центра здоровья" помочь жителям Хабаровского края восстановить свое здоровья, - рассказала Наталья Болоняева, главный врач КДЦ "Вивея".

В реабилитацию входит несколько параметров: медикаментозное лечение, наблюдение в дневном стационаре, физиопроцедуры, лечебная физкультура, курс массажа. Каждый пациент проходит через аппарат биоимпедансометрии - метод определения состава человеческого тела.

- После длительной самоизоляции граждан пожилого возраста и нехватки двигательной нагрузки страдают мышечные волокна. Без нагрузки они атрофируются. Пожилые люди находятся в зоне особого риска, у них повышена вероятность переломов костей. Мы выдаем программу реабилитации на год, написанную индивидуально для каждого пациента, с учетом особенностей организма, - прокомментировала Ольга Сыромятникова, заведующая "Центра здоровья".

По словам специалистов, после болезни организму необходимо дать возможность восстановиться самостоятельно. А по истечению 2 месяцев или более с начала заболевания - проходить профилактический осмотр. Согласно территориальной программе Хабаровского края, каждый гражданин Российской Федерации имеет право пройти осмотр в рамках ОМС в "Центре здоровья" КДЦ "Вивея" 1 раз в год.