В хабаровском Доме ветеранов завершилась вакцинация от коронавируса

В Хабаровском специальном доме ветеранов № 1 три дня шла вакцинация постояльцев. В данный момент в учреждении проживает 168 человек: ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны. Почти все выразили желание вакцинироваться, несмотря на возраст.

Как сказала директор Дома ветеранов Елена Цирюлик, администрация никак не ожидала такого наплыва. Правда, привили только 17 человек.

Жильцы Дома ветеранов супруги Макаренко, как только узнали про вакцинацию, сразу решили, что обязательно пойдут.

- Страх заболеть намного больше, чем страх прививки. Мы, слава богу, не болели коронавирусом, но боимся этого заболевания, все-таки возраст, болезни. Соблюдаем все предписания. Выходим только в ближайшие магазины, правда, к нам пока гостей не пускают. Рада, что у меня противопоказаний не обнаружили, - поделилась Анна Макаренко.

- Мы войну пережили, что нам вакцинацию бояться, - сказал дедушка с палочкой, который направлялся на прием к терапевту.

По словам главного врача городской поликлиники № 3 Ольги Гусевой, к которой приписан Дом ветеранов, не всем, к сожалению, можно пройти эту процедуру.

- Люди пожилые, есть определенные противопоказания. Это прежде всего обострение хронических заболеваний, то есть их нахождение в стадии декомпенсации, это сахарный диабет, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, аутоиммунные заболевания, онкология и другие. Когда состояние организма стабилизируется, мы проведем плановую вакцинацию. Нельзя делать прививку тем, кто недавно переболел коронавирусом, надо подождать 6 месяцев. Я сама перенесла ковид в декабре, когда пройдет полгода, обязательно сделаю прививку, мне одного раза хватило, - рассказала Ольга Евгеньевна.

В поликлинике № 3 тоже полным ходом проходит вакцинация. В листе ожидания значится 600 человек. Был открыт сначала один прививочный кабинет, сейчас работают два, в планах открыть третий. В среднем прививаются около 100 человек в день.

- Процесс не быстрый. Сначала человек заполняет анкету, потом разговаривает с терапевтом. Если есть необходимость, проходит ЭКГ прямо в поликлинике, сдает кровь, флюорографию. Причем на вакцинацию мы принимаем не только тех хабаровчан, которые прикреплены к поликлинике, а всех желающих. Принимаем по предварительной записи, - отметила главврач.

Уже прошла вакцинация в доме-интернате для престарелых и инвалидов №1, который расположен в поселке имени Горького. Там проживает более 450 человек. С апреля прошлого года в учреждении введён жесткий карантин. Только после второй прививки можно принять решение о послаблении ограничительных мер.

- Все социальные учреждения стационарного типа уже почти 10 месяцев находятся практически в военном режиме. Это тяжело даётся и сотрудникам, и жителям. Конечно, вакцинация как постояльцев, так и персонала – это приоритетная задача, - отметил и.о. министра социальной защиты населения края Александр Дорофеев.

Всего в краевых стационарных учреждениях социального обслуживания проживает около 3500 человек. Всем им предложено пройти вакцинацию в приоритетном порядке.

Юлия Рудакова