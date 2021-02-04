Деньги для молодых семей Хабаровского края распределят голосованием

На сайте golos27.ru стартовал опрос среди молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. С его помощью краевой минстрой планирует определить территории, в которых жители края наиболее активно планируют приобретать жилье по линии краевой программы поддержки.

По итогам голосования будет принято решение о распределении краевых субсидий между Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре и Хабаровским районом. Именно в этих территориях сегодня наиболее динамично ведется жилая застройка.

В министерстве строительства края пояснили, что такой опрос проводится впервые. Его задача – повышение эффективности распределения средств государственной поддержки.

Сумма поддержки в текущем году составляет 167,5 млн рублей. Воспользоваться ею смогут более 100 семей, супруги в которых не достигли 35-летнего возраста. Субсидия на семью из 3-х человек составляет до 1,6 млн рублей.

Эту социальную выплату молодые люди смогут направить на покупку квартиры в строящемся доме, приобретение готового жилья у застройщика, а также с ее помощью вложиться в строительство индивидуального дома. Использовать средства государственной поддержки семья сможет только на территории того муниципального образования, где признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

«В течение многих лет основное строительство жилья велось только в Хабаровске. Краевой минстрой в основном направлял социальную поддержку молодым семьям краевой столицы. Когда возникала потребность в такой поддержке среди других муниципалитетов, их потребность мы покрывали практически полностью, так как она была незначительной. В прошлом году Хабаровский район вышел с инициативой реализации краевой программы на своей территории. Потребность здесь может быть значительной за счет большого количества семей, которые планируют строить индивидуальные дома. Кроме того, на территории района ведется малоэтажное строительство, где жители края также планируют приобретать квартиры. С помощью опроса мы планируем определить доли субсидий, которые будут направлены из краевого бюджета на помощь молодым семьям», – отмечает начальник отдела предоставления государственной поддержки гражданам министерства строительства края Ольга Чичаева.

Голосование продлится до конца февраля 2021 года. Проголосовать может любой желающий, авторизовавшись на портале государственных услуг.

При распределении средств краевого бюджета будут учитываться не только количество голосов, но и количество жителей в муниципалитетах.

Прием документов на участие в краевой программе планируется начать в I квартале 2021 года. Более подробная информация будет размещена на официальном сайте министерства строительства края. Уточняющие вопросы можно задать по телефонам: (4212) 32-52-46, 30-44-52.