В хабаровском коттеджном поселке устранили фекальный потоп

После публикации о потопе на улице Алмазной проблема была решена

В середине января мы вместе с активистами Общероссийского народного фронта выезжали на улицу Алмазную (хабаровский район «Ореховая сопка»), где стали свидетелями вопиющего нарушения. Улицу затопило фекальными стоками до такой степени, что в этой жиже вязли даже легковые автомобили. Общественники вместе с представителями прокуратуры стали искать причину разлива.

И нашли ее. Дело в том, что рядом находится коттеджный поселок с «деревянными» названиями улиц (Пихтовая, Кедровая, Осиновая и т.д.). Примерно посередине между двумя жилыми комплексами обнаружилась каменная труба. Именно оттуда, прямо на рельеф и лилась вонючая вода. Экологическому казусу мы посвятили статью «Алмазы, полные фекалий».

Что удалось исправить после того, как обнаружился источник экологического бедствия? Несколько раз приезжала техника, которая разбивала фекальный лед. В результате машины стали свободно проезжать участок улицы Алмазной.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура направила мэру города предписание об устранении нарушений. Трубу пропарили и дотянули до городской канализации. Остались бумажные нюансы.

«Сейчас мы держим на контроле вопрос ускорения согласования с «Горводоканалом», - рассказал руководитель исполкома хабаровского регионального отделения ОНФ Юрий Рошка. – Если изначально планировалось это сделать в первом квартале 2021 года, то теперь необходимо, чтобы все инстанции не затягивали процесс согласования подключения трубы к системе канализации».

Андрей Канев