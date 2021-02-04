Четыре года получил хабаровчанин, «заминировавший» самолет

Житель Хабаровска осужден к лишению свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве в воздушном судне, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за грабеж 35-летнего жителя г. Хабаровска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений).

В судебном заседании установлено, что в 11 ч. 25 мин. 16 сентября 2020 года хабаровчанин позвонил на номер дежурно-диспетчерской службы КГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края» и сообщил оператору о том, что в хвостовой части одного из самолетов, находящихся на стоянке воздушных судов АО «Хабаровский Аэропорт», якобы заложено два килограмма тротила.

В связи с поступившим сообщением были оповещены все спасательные службы, на место прибыли скорая помощь и сотрудники МЧС, произведен осмотр воздушных судов и территории, взрывное устройство не обнаружено.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски КГБУЗ «Станция первой медицинской помощи Хабаровска и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и взыскал с осужденного ущерб, причиненный ложным вызовом о готовящемся взрыве.