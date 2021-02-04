Голос улицы: часть хабаровчан не заметила топливного кризиса

Больше недели автомобилисты Хабаровска возмущены сложившейся ситуацией – в городе невозможно без проблем заправить бак бензина. Соцсети пестрят фотографиями пустых заправок «ННК» и километровых очередей на АЗС «Роснефть».

Несмотря на заверения чиновников о том, что Хабаровский НПЗ вернулся к производству топлива в прежнем объеме, а пополнение запасов АЗС будет произведено за счет привезенного бензина, в городе продолжается бешеный ажиотаж.

Хабаровчане при первой возможности, порой отстаивая часовые очереди, заправляют полные баки и увозят с собой по несколько канистр с бензином. Люди запасаются горючим не только из-за отсутствия его в свободной продаже, но также боятся повышения цен. Автомобилисты справедливо предполагают, что повышенный спрос родит соответствующее предложение – за последнюю неделю средняя цена на топливо в городе поднялась на один рубль за литр, а в Ванинском районе цена увеличилась уже на три рубля.

В связи с последними событиями, мы спросили у автомобилистов: испытали ли вы на себе нехватку бензина? Какие находите выходы из положения?

Диана, 31 год: Ощутили, конечно. Чтобы заправиться, звоним по знакомым, спрашиваем, где есть бензин, куда ехать. В последний раз брат подсказал, где заправиться – нашли на ННК 95 бензин, заправили сразу полный бак и канистру.

Андрей, 57 лет: Не заметил дефицита, передвигаюсь на дизельном джипе, заправляюсь на ННК, ДТ там всегда есть. На моей памяти ни разу не было такого, чтобы уехал с этой заправки с пустым баком.

Дмитрий, 20 лет: Мне с пос. Приамурский отец привозит бензин в канистре. Он говорит, что вот-вот ситуация наладится, но изменений пока не видно.

Виктор, 46 лет: Какого-то ажиотажа по поводу нехватки бензина не заметил. У меня гибридный автомобиль, неделю назад заправил полный бак, пока хватает. На заправках огромных очередей не заметил, максимум 10 машин стоят.

Виктор, 57 лет: Ажиотажа не ощутил, заправляюсь каждый день. Правда, приходится заправляться поздно вечером...

Ксения, 48 лет: Нехватки не заметила. Заправляюсь на «Роснефти». Единственное, в очереди теряется очень много времени - от 40 минут до часу.

Валерий, 60 лет: Ощутили! Вот стою в длинной очереди на «Роснефти»! Очередей нет только на «Альянсе» – там заправляют по каким-то специальным картам силовиков. А на «Роснефти» есть бензин, потому сюда весь город и едет, и очереди километровые.

Руслан, 35 лет: Не почувствовал на себе вообще никак. Приехал на заправку «Роснефти» вечером – потому что днем работаю – заправился и уехал, там даже очереди не было.

Максим, 44 года: Полбака есть, пока не ощутил.

Алексей, 34 года: Постоял в минимальной очереди рано утром и заправил полный бак... Теперь надеюсь на возврат нормальных поставок!

Игорь, 57 лет: Нет. Не ощутил. Заправился заранее... случайно.

Кира, 34 года: Живу в пос. Корфовский, работаю в районе ТЦ «Южный парк», по пути стоят только заправки НК «Альянс», там, естественно, бензина нигде нет. Ближайшая заправка «Роснефти» находится на проспекте около Ильинки, очень неудобно делать круг. К тому же на этой АЗС приходится потерять около часа драгоценного времени.

Подготовила Анфиса Песцова