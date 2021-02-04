Акция «Внимание. Рак кожи» в Хабаровске собирает очень много желающих

Акция по профилактике онкологии «Внимание. Рак кожи», приуроченная к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями в Броско Молл едва только началась, а в двух точках торгового центра, где проводят обследование уже было многолюдно. Как сказал главный врач краевого кожно-венерологического диспансера Марк Аршинский, желающих провериться очень много.

Обследование новообразований на коже проводят специалисты краевого кожно-венерологического диспансера. При выявлении патологии пациента дообследуют в профильном учреждении.

- Каждый день в нам в диспансер приходят люди, у которых есть проблемы с кожей, беспокоят родинки, пигментные пятна, которые, так или иначе изменяются в цвете, размере, в форме. Мы проводим двухэтапную диагностику, если выявляется патология, даем направление в краевой онкологический центр,- сказал Марк Аршинский.

По словам главврача, в прошлом году на обследование по поводу проблем с кожей пришли 1150 человек, 64 было выдано направление.

- Всех желающих в рамках акции обследуют дерматоскопом – это лупа с 16-кратным увеличением. Также можно получить консультацию специалиста и протокол обследования с персональными рекомендациями по профилактике меланомы. Такие акции нужно проводить, они доступны и востребованы. В нашем диспансере тоже можно обследоваться и тоже бесплатно. Даже нужно. Злокачественные заболевания кожи стоят на 3-4 месте по количеству заболевших среди всех видов рака. К тому же подобные обследования «День меланомы» мы проводим два раза в год, - отметил главврач.

Акция проходит в 12 точках на территории торговых центров и мест массового пребывания людей: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и Амурска.