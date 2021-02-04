За что из КПРФ выгнали хабаровских краевых депутатов Кукушкина и Ильина?

В социальных сетях Максима Кукушкина любят. Мужчина он видный: суров, голосист и коммунист. Его даже какой-то седой дядечка собирается, цитирую, «заочно включить в список почетных членов Межрегиональной общественной организации «За социализм».

Как всякий почетный член Кукушкин готов стоять до конца, дабы приблизить прекрасную Россию будущего. Но вот беда – из КПРФ его исключили, а коммунизм без коммунистов возможен только для тех, кто занимает высшие посты в государстве.

Прицепом к Максиму Валерьевичу из красной партии попросили и самава бисграматнава дипутата любищево ставить, где, ни, попадя запитые Сергея Ильина. Почему так произошло?

Перевезенцев сыт?

Вот версия первого секретаря крайкома КПРФ Петра Перевезенцева.

«Партия работает по принципу демократического централизма, когда меньшинство подчиняется большинству. Когда принято решение большинством голосов по тому или иному вопросу, люди должны этому решению подчиниться. Вместо этого депутаты Ильин и Кукушкин 28 декабря прошлого года отказались от помещения, которое предоставлялось им думой как депутатам. Они расторгли договоры аренды, таким образом, выкинув на улицу два районных комитета. Кроме того, Максим Кукушкин уволил своего помощника, который написал все внесенные им законопроекты… Ни одного законопроекта ни Максим Валерьевич, ни тем более Сергей Сергеевич не написали. А помощник был уволен лишь за то, что имел отличную от мнения Максима Кукушкина точку зрения. Поэтому на заседании бюро их исключили из партии».

Политическая карьера Максима Кукушкина развивалась весьма стремительно. В 2018 году он объявился из глубин бездны и тут же стал баллотироваться на пост мэра Хабаровска. Прошло немного времени – и он уже «депутат ЗД Хабаровского края от КПРФ» (цитата из его «Инстаграма») и кандидат на кресло губернатора ЕАО. Всего за пару лет Кукушкин набрал немаленький политический «жирок» и, возможно, стал у кого-то костью в горле.

А Перевезенцев, судя по всему, сыт. Сыт по горло поведением своего бывшего однопартийца. Однако депутат попытался парировать направленные на него обвинения.

«Я своего помощника не увольнял! – заявил Кукушкин на пресс-конференции, посвященной его исключению из рядов КПРФ. – Он уволился по собственному желанию».

Потом парламентарий добавил, что с бывшим помощником у него возникали жестокие «непонятки», однако заявление тот все же написал сам. Что же касается помещений, то здесь Кукушкин недоумевает: мол, что Перевезенцеву дороже – депутаты или кабинеты с помощниками?

Делегат-то ненастоящий!

Красная кошка пробежала между уже бывшими однопартийцами в ноябре 2020 года. Тогда в Хабаровске состоялась отчетно-выборная конференция КПРФ. Что в тот момент произошло на самом деле, обе стороны трактуют по-разному.

«Люди были исключены конкретно за действия, направленные на срыв ноябрьской конференции. Они залезали в окна, пытались ломать двери — этому есть видеоподтверждение. А в отдельных случаях подобный порядок исключения допустим», – сказал Петр Перевезенцев.

По версии Кукушкина, двери никто не ломал. Более того, многих сторонников ленинской партии до двери (а следовательно, до конференции) просто не допустили. Потому что путь перегородила охрана. Перевезенцева, кстати, все-таки избрали на той конференции первым секретарем.

«Любой член КПРФ имеет право критиковать любого другого члена КПРФ, независимо от занимаемой должности, - заявил Сергей Ильин. – Финал конференции был скандальным. Перевезенцев не набрал достаточного количества голосов для избрания первым секретарем и покинул ее, сорвав кворум. Потом внутри партии стали искать предателей, стали муссироваться слухи, что первого секретаря предали, что счетная комиссия подделала протоколы».

В итоге Ильина исключили из-за того, что он не пожелал мириться, дескать, с такой позицией. По мнению Максима Кукушкина, Перевезенцев подделал… делегатов. Должны были приехать шесть представителей партии из северных районов Хабаровского края, однако вместо них пришло полдюжины каких-то непонятных людей.

«Это были люди Перевезенцева, которые не были делегатами от северных районов края, – утверждает Кукушкин. – Они были делегатами от других районов. Однако они в результате проголосовали за мое исключение».

Ну а своеобразной «кнопкой берсерка» для Кукушкина стало обвинение во фракционизме. Это не укор в стремлении носить фрак, а нечто иное, как оказалось - очень обидное для нарядного избранника от народной партии.

«Лично меня обвинили в том, что я сформировал группу по захвату власти!».

В общем, все эти факторы – фракционизм, несогласие с линией партии, ситуация с помещениями и прочее, по словам Максима Кукушкина, и стали причиной его изгнания из рядов «красных».

Таким образом, в Хабаровском крае Коммунистическая партия Российской Федерации осталась без представительства в региональном парламенте. Возможно, предлоги, по которым из КПРФ выгнали Ильина и Кукушкина, выглядят весомыми для остальных сторонников левого пути. Но в перспективе такое обращение со своими сторонниками чревато полным крахом зюгановцев в нашем регионе.

Андрей Канев