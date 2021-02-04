Школьники Хабаровского края отправились в «Океан»

Всероссийский детский центр «Океан» примет 69 школьников Хабаровского края. Это первая делегация, которую примет детский центр после снятия ограничений, действующих ранее в связи с COVID-19. Подростки из числа победителей и призеров муниципальных и краевых этапов предметных олимпиад будут распределены по трем профильным сменам. В океане они проведут 21 день. Накануне поездки состоялась информационная встреча, в ходе которой ребята прошли инструктаж и узнали об особенностях каждой смены.





Так на смену «#ПроСПОРТ» поедут 28 участников Всероссийского этапа «Президентских состязаний» и победителей соревнований различного уровня. Смену «IT-Океан» посетят 13 победителей и призёров конкурсов в области информационных технологий, а в смене «Российский интеллект» примут участие 28 ребят среди которых триумфаторы школьных олимпиад.





- При формировании состава первой делегации приоритетное право на получение путевок получили дети, прошедшие отбор на отмененные в прошлом году смены в центре «Океан». Чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции в учреждении примут все необходимые профилактические меры. Лагерь будет загружен на 75% от общей вместимости, - сообщила начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей министерства образования и науки края Галина Зубакина.





До «Океана» ребята будут добираться на поезде. Расходы за дорогу взяли на себя родители. Путевки же предоставлены детям бесплатно. В течение трёх недель школьники будут не только отдыхать, но и учиться. Для них также организуют интеллектуальные соревнования.





- Я неоднократно занимал призовые места на олимпиадах по английскому языку, географии, основам православной культуры. Очень рад, что мои заслуги оценены по достоинству. «Океан» считается очень статусным лагерем отдыха, поэтому у меня очень большие ожидания от предстоящей поездки, - поделился впечатлениями учащийся политехнического лицея г. Хабаровска Даниил Подрезов.





Напомним, ежегодно на профильных сменах всероссийских детских центров «Артек», «Орлёнок», «Смена» и «Океан» отдыхают около тысячи школьников Хабаровского края.



