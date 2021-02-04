Каток в Комсомольске-на-Амуре стал одним из лучших в регионе

Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края подвело итоги конкурса на лучшее оформление сезонного катка. Всего для участия было подано 33 заявки от 10 муниципальных районов и 2 городских округов.

«Во время открытия катка на спортивной набережной Хабаровска глава региона Михаил Дегтярев дал поручение провести конкурс на лучшее оформление сезонного катка. Каждый участник проявил свою индивидуальность и креатив. В оформлении использовали новогодние гирлянды, елки, ростовые фигуры. С большой активностью жители региона поддержали эту инициативу. более 5 тысяч человек приняло участие в открытом голосовании на портале «Голос 27″. Победители и призеры конкурса на выигранные деньги смогут приобрести спортивное оборудование, коньки и клюшки, машину для заточки коньков и многое другое. Для первых мест сумма призовых составит до 150 тыс. руб., для 2-х мест – до 100 тыс. руб, 3-х мест — до 50 тыс. руб», — рассказал министр физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

По итогам голосования определены победители и призеры конкурса. В номинации «Лучший городской сезонный каток» с отрывом более тысячи голосов победил каток спортивной школы олимпийского резерва № 4 Комсомольска-на-Амуре. С победой организаторов поздравили специалисты краевого минспорта.

На втором и третьем местах катки, залитые в Хабаровске: площадка товарищества собственников жилья «Холмское» и каток Дирекции спортивных сооружений города.

В номинации «Лучший муниципальный сезонный каток» победил каток «Детского дома № 37», на втором месте каток Федерации хоккея с шайбой и волейбола Амурского района, на третьем — Краевого детского центра «Созвездие», расположенный в районе имени Лазо.



В этом году на территории Хабаровского края всего работает 180 катков.