Центр «Западный» восстановят в Советско-Гаванском районе

Простаивающий второй год молодежный центр «Западный» в поселке Заветы Ильича должен быть восстановлен. Принципиальное решение об этом принято врио губернатора во время его рабочей поездки в Советско-Гаванский район.

- Лагерь «Западный» должен быть возрожден. В этом виде или другом, но он должен жить. Имея такую базу, имея землю на берегу моря, надо использовать это для отдыха и оздоровления детей. А что касается денег и организационных вопросов – мы решим, - заявил Михаил Дегтярев.

В центре отдыхали и получали новые навыки юные жители Советско-Гаванского, соседнего Ванинского и других районов Хабаровского края. Для них организовывали смены военно-патриотической направленности: «Под парусом. Путь к успеху», «Особое назначение», «Юнармейский десант».

- Мы работали круглый год. Всего проводили 8 смен – январскую, февральскую, смены летом и в осенний период, - рассказала директор центра Марина Пягай. – Также проводили множество молодежных мероприятий – фестивали, конкурсы, слеты рабочей и служащей молодежи.

Проведение профильных смен было запрещено с 1 января 2020 года. Причиной стало заключение Ростехнадзора о невозможности использовать здание для размещения детей и подростков. Перекрытия между этажами и кровля крыши не отвечают требованиям противопожарной безопасности и нуждаются в полной замене.

По предварительным оценкам, на реконструкцию двухэтажного здания, построенного более полувека назад, требуется не менее 300 млн рублей. Коллектив «Западного» уже подготовил эскизы того, как может выглядеть центр после обновления.

Участники мероприятий и смен проживают в двухэтажном корпусе. На первом этаже размещается столовая, тренажерный и спортивный зал. На втором этаже: актовый зал, медицинский пункт, а также спальные комнаты. В корпусе всегда тепло, даже если за окном мороз.

Помимо тренировок в помещении ребята проводят соревнования по волейболу.