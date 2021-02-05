МТС создали в помощь фермерам в Хабаровском крае





На базе АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» создана машинно-тракторная станция. С помощь дорогостоящей техники, которая поступила на баланс учреждения, аграрии края смогут активизировать работы по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ранее такая работа на полях края проводилась в основном среди тех фермеров, которые могли позволить себе покупку соответствующей техники.

На полях в преддверии посевной будут активизированы работы по расчистке осушительных каналов, земельных наделов от кустарников, пней и т.д.

- Фермеры уже могут обращаться в краевой сельскохозяйственный фонд в целях организации данной работы. Речь идет в том числе о тех участках, которые аграрии используют на правах аренды. При этом работы можно будет оплатить как полностью, так и частично в рамках предоставления соответствующей формы поддержки. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем в рамках государственной программы. Необходимо вносить соответствующие изменения, - отметили в краевом минсельхозе.

В планах ведомства также активнее вводить в оборот земельные наделы краевой собственности. После проведения культуротехнических мероприятий, такие земли будут передаваться в аренду аграриям, в том числе под перспективные инвестиционные проекты.

Сегодня в крае из 400 тыс. га земель сельхозназначения 103 тыс. га – неиспользуемые, из них 35 тыс. га расположены на сельскохозяйственных угодьях. При этом до 2024 года краевые власти планируют ввести в оборот 6,7 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуротехнических мероприятий. Аграрии в рамках госпрограммы могут возместить до 90% затрат на эти цели. С 2017 года выплачено более 80 млн рублей такой поддержки 20 сельхозтоваропроизводителям края. В оборот удалось ввести 5,5 тыс. га земель.