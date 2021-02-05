Региональный материнский капитал стал больше в 2021 году

Хабаровский край продолжает реализовывать меры социальной поддержки семей с детьми. Для повышения социальной защищенности таких семей в регионе пересмотрена величина материнских капиталов, выплачиваемых при рождении второго, а также третьего и последующих детей. По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края в 2021 году средствами распорядились уже 134 и 75 семей соответственно.

«С января 2021 года индексирован на четыре процента краевой материнский капитал. Он распространяется на семьи, в которых рожден третий и последующие дети. Теперь его величина на детей, рожденных до 2019 года равна 208 тыс. рублей, а на рожденных начиная с 2019 года — 260 тыс. рублей. Использовать эти средства можно по трем направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, медицинские услуги детям и родителям», — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В министерстве также отметили, что с начала реализации программы (с 2011 года) выдано 30,9 тыс. гарантийных писем, из которых 277 — в январе 2021 года. Распорядились средствами в этом году 75 семей.

Региональный материнский капитал, введенный по поручению Президента РФ Владимира Путина, действует с 2019 года. Его величина составляет 30 процентов от федерального материнского капитала и выплачивается при рождении второго ребенка. С нового года его размер равен 191,8 тыс. рублей. Ранее величина составляла 184 тыс. рублей. Использовать эти средства можно по трем направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей (в том числе оплата детского сада), а также приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

По данным профильного ведомства, за январь текущего года его получили 134 семьи. За все время мера поддержки предоставлена 8 055 семьям.

За назначением мер поддержки необходимо обратиться в центры социальной поддержки по месту жительства, МФЦ, либо подать документы посредством портала «Услуги27».