COVID-19 отступает: больницы снова принимают профильных пациентов

Медицинские организации возвращаются к своей профильной деятельности в связи со снижением темпов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С 4 февраля в Хабаровском крае еще 2 учреждения здравоохранения, ранее перепрофилированные под ковидные госпитали, возвращаются к своей профильной деятельности. Это городские больницы №11 города Хабаровска и №4 города Комсомольска-на-Амуре.

«Процент свободных коек в ковидных госпиталях мы удерживали в пределах 30-25%, как ранее было рекомендовано федеральным Минздравом. При настоящих темпах снижения заболеваемости ведомство рекомендует всем субъектам процент свободных ковидных коек довести до 15-10% в целях высвобождения под плановую профильную работу», - отмечает и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

С мая 2020 года в Хабаровской городской больнице № 11 обследовали более 10 тысяч человек. В условиях стационара – 4 487 жителей края. На текущий момент времени на стационарном лечении находится 120 пациентов.

В Хабаровском крае развернуто 1 504 койки для лечения больных СOVID-19. Всего на лечении находится 4 090 человек. В том числе 1 237 – стационарно, 2 853 – амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 45 580 случаев СOVID-19, 41 232 человека выздоровело.