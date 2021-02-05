На полную мощность заработал хабаровский НПЗ

За прошедшие сутки Хабаровский НПЗ выпустил 1700 тонн бензина марки АИ-92. Предприятие вышло на полную производственную мощность. Из этого объема была восполнена потребность в топливе всех заправок сети "ННК", расположенных в Хабаровском крае, что постепенно стабилизирует ситуацию, сообщили в краевом комитете по развитию ТЭК.

- Сейчас наши специалисты совершают очередной объезд заправочной сети "ННК" в Хабаровске, проезжаем каждый день по 50 станций. Топливо на АЗС в свободной продаже есть, очереди стали меньше. На отдельных станциях оно быстро заканчивается, но ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" постоянно его подвозит. Мешает лишь ажиотаж, из-за которого сейчас в городе развернулась целая компания по перепродаже бензина. Перекупщики заливают по 200 литров в одни руки, именно такое количество разрешено отпускать, а затем по объявлениям перепродают бензин населению. В итоге отдельные заправки опустошаются за несколько часов, что не дает компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" войти в плановый график и стабилизировать ситуацию окончательно, - рассказал и.о. председателя комитет по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

По информации дирекции Хабаровского НПЗ, уже с 6 февраля предприятие начнет выработку бензина АИ-95 в объеме 1500 тонн ежесуточно, что полностью перекроет потребность Хабаровского края и в этой марке. Кроме того, с 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК- Хабаровскнефтепродукт" дополнительно поступил бензин в объеме более 400 тонн, привезенный со складов Госрезерва. Такие партии теперь будут приходить регулярно, за счет них создадут нормативный резерв на внештатные случаи. Также в пути находятся еще 2200 тонн бензина АИ-92, приобретенного компанией "Нефтегазхолдинг" с нефтеперерабатывающих заводов Сибири.

- Мы еще раз призываем население успокоится и не покупать бензин впрок, тем более перестать "кормить" спекулянтов, наживающихся на перепродаже топлива. Сейчас мы не можем ограничить отпуск бензина в одни руки, поэтому у перекупщиков есть возможность покупать сразу до 240 литров. Люди должны понять, что таким бензином, кроме его завышенной стоимости, еще и опасно заправляться, так как его, вероятно, разбавляют. Как наши граждане это поймут, то ажиотаж утихнет, а ситуация окончательно стабилизируется, - обратился к жителям края Александр Чипизубов.

Как сообщило руководство ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", за прошедшую ночь бензовозами компании были заправлены все 84 АЗС в Хабаровском крае, в том числе вдоль междугородних автотрасс. И при этом на отдельных станциях, в основном в Хабаровске, бензин уже закончился. То есть люди успели выкупить весь суточный запас. Сейчас автотранспортом компании ведется оперативная дозаправка АЗС. На маршрутах работает 31 бензовоз, техника делает по 10-12 рейсов, вместо 8, как это происходит в обычное время. При этом топливо на нефтебазе находится в достаточном количестве.