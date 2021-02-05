В грядущие выходные Хабаровский край отметит День зимних видов спорта. Спортивное событие отмечается в нашей стране с 2015 года. Дата не случайная - 7 февраля 2014 года состоялось открытие зимней Олимпиады в Сочи.

В Хабаровске любители зимних видов спорта соберутся на народном катке. Начало спортивного праздника – 7 февраля в 13:00. Все желающие смогут принять участие в соревнованиях по аэрохоккею, зимнему ралли, скачкам, стрельбе и другим видам спорта. Участников всех видов соревновательной программы ждут призы и абонементы на посещение физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Ореховая сопка».

Центральный старт дня зимних видов спорта в Хабаровском крае пройдёт в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе «Снежинка». Церемония открытия состоится в 10:30. Любой желающий сможет принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам, по хоккею и футболу в валенках, а также весёлых эстафетах.

Также спортивные события, посвященные празднованию дня зимних видов спорта, пройдут в Амурском, Вяземском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, Солнечном, Совгаванском, Бикинском и Хабаровском районах, а также в районе им. Лазо.

В субботу 6 февраля в арене «Ерофей» и на стадионе «Авангард» Комсомольска-на-Амуре пройдут открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей̆». Участников соревнований ждут дистанции на 50 и 100 метров. Первая предназначена для юных спортсменов, которые учатся с 1 по 5 классы. Вторая – для старших участников. В арене «Ерофей» начало регистрации участников в 8:15, старт – в 10:00. В Комсомольске-на-Амуре регистрация начнется в 11 часов, старт в 12:00.

Также в субботу и воскресенье в арене «Ерофей» пройдут экскурсии и мастер-классы по хоккею с мячом. Участники экскурсии узнают историю хоккея с мячом и ледовой арены, технологию заливки льда, познакомятся с волонтёрами, а после отправятся на каток и попробуют свои силы в мастер-классах от команды «СКА-Нефтяник 2005» и участников проекта «Волонтёры русского хоккея».

Юниоры «Амура» проведут домашние матчи первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею. Игры состоятся на основном поле «Платинум арены». Соперником станет новосибирская «Сибирь-2004». Начало матчей в субботу 6 февраля в 16:30, в воскресенье в 13:00.

Кроме того, в Хабаровске состоятся краевые соревнования по интерактивному боксу, пройдут чемпионаты и первенство по спортивному ориентированию и спортивной гимнастике. В Комсомольске-на-Амуре завершится первенство края по баскетболу, а в Ванино будут разыграны медали XII регионального турнира по хоккею, посвященного памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы Геннадия Цыганкова.