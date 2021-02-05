Аварийные бараки могут расселить в Ванинском районе

У жителей трех двухэтажных бараков в поселке Токи появилась перспектива переехать в новые квартиры к концу 2022 года. Об этом стало известно во время рабочей поездки врио губернатора в Ванинский район.

- Мы эффективно работаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. На три года быстрее завершим адресную программу расселения домов, которые признаны аварийными до 2017 года, и запланируем следующие шаги, - отметил Михаил Дегтярев. – Люди сталкиваются с дополнительными проблемами. Одна из прописанных здесь семей через суд потребовала выселить всех до того, как построят новые квартиры. Но никто не хочет переезжать в общежитие – видят, что власти готовы обеспечить их постоянным комфортным жильем. Мы постараемся этот вопрос урегулировать.

Также проблемой стали ошибки при включении жилых помещений в реестр аварийного жилья. Врио губернатора поручил главе района и министру жилищного-коммунального хозяйства края оказать людям необходимую помощь в оформлении документов.

Поселок Токи был практически полностью уничтожен пожаром в 1976 году. Тогда людей заселили в дома, считавшиеся временными. Три постройки, которые включены в краевую адресную программу по расселению аварийного жилья, были признаны не подходящими для жизни до 1 января 2017 года.

Стоимость возведения двух новых МКД – 169,1 млн рублей. 118,8 млн рублей из этой суммы – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 50,3 млн рублей выделяют из краевого бюджета.

По информации краевого минЖКХ, участок под строительство отведен, до конца февраля ожидается заключение государственной экспертизы по проектам домов. Старт строительства запланирован на II квартал 2021 года.

После того, как будут переселены 132 жильца из 62 квартир, встанет вопрос о дальнейших действиях. Соответствующими нормативным требованиям квадратными метрами в Ванинском районе предстоит обеспечить еще около 700 человек из 27 домов (24 из них - в поселке Токи). По ним заключения об аварийном состоянии даны после 1 января 2017 года.