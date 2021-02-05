Не охота: в хабаровских аэропортах не борются с птицами

Транспортная прокуратура выиграла иск к предприятию «Аэропорты Дальнего Востока». В Хабаровском крае не следили за концентрацией птиц.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов в аэропортах Аян, Богородское, Охотск, Чумикан и Херпучи. сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Установлено, что в нарушение Федеральных авиационных правил орнитологическое обследование данных аэродромов и прилегающих к ним территорий в целях выявления условий, способствующих концентрации птиц, не проведено.

Транспортным прокурором заявлен иск о понуждении оператора аэродрома — ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» устранить указанные нарушения. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

В настоящее время судебное решение фактически исполнено, ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» проведены эколого-орнитологические обследования аэродромов, их результаты используются для обеспечения безопасности полетов.