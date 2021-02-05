Бензиновый кризис в пассажирском транспорте — фейк — предприниматели

Руководитель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Светлана Тремасова заявила, что в крае не было транспортного коллапса, общественный транспорт был обеспечен топливом в нужном объеме.

«У нас большинство транспорта общественного работает на дизельном и газомоторном топливе, на бензине — «Газели», да и то, последние модели таких маршруток оснащены дизелем. Прекращение движения пассажирского транспорта из-за отсутствия бензина — это на самом деле фейк. И с какой целью нагнетаются эти слухи — неясно. Скорее всего, об этом рассуждают люди, далекие от пассажирских перевозок. Что касается ажиотажа на заправках, в то время когда завезли бензин, то я могу сказать, как человек, который общается с огромным числом владельцев машин — люди заправлялись впрок, брали больше обычного. Ну и, конечно, перекупщики, они сыграли роль, забирая большие объемы топлива с заправок. Но это — дело правоохранительных органов», — заявила Тремасова.

Не было перебоев с топливом и у экстренных служб. Главный врач «Хабаровской станции скорой медицинской помощи» Виталий Пустовой пояснил, что связано это со специальной системой заправки транспорта. Ежегодно заключается государственный контракт на поставку топлива. В рамках соглашения каждый автомобиль имеет топливную карту, по которой техника заправляется без ограничений по количеству бензина в любое время.

«В арсенале станции скорой помощи есть автомобили как с бензиновым, так и дизельным двигателем. В настоящий момент проблем и сложностей по заправке нет», — отмечает главный врач КГБУЗ «Хабаровская станция скорой медицинской помощи» Виталий Пустовой.

Кризис не повлиял и на деятельность пожарных. Практически все автомобили оснащены дизельными двигателями, поэтому проблем с заправкой нет.

Ранее мэрия Хабаровска опровергала информацию о том, что муниципальный и коммерческий транспорт во время нехватки бензина в городе работал с перебоями.

«Информация, распространяемая в соцсетях, — ложь, совершенно не соответствует действительности. Проблем с бензином у муниципальных и коммерческих перевозчиков нет. На нем сегодня работает около 40% автобусов, в основном – среднего класса. Жалоб на то, что машины не смогли выйти на линию из-за невозможности заправиться, ни от муниципальных водителей, ни от коммерсантов в городское управление транспорта сегодня не поступало. Никаких официальных обращений от горожан по поводу невыхода машин на линию, мы также не получали. Весь остальной пассажирский общественный транспорт Хабаровска (за исключением электрического, естественно) работает на газовом (порядка 160 единиц) и дизельном топливе (более 250 машин). Если говорить конкретно о 29 муниципальных автобусах, то 23 из них – газовые, а 6 – дизельные. Перебоев с поставками этих видов горючего в краевом центре не наблюдается. Бензин марки 92, на нехватку которого ссылаются пользователи, на заправках «Роснефти» и «Альянса» есть, и у каждого перевозчика имеется возможность заполнить им баки своих транспортных средств – что они и делают», — рассказал заммэра Владимир Ощановский.

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука была достигнута договоренность с ОАО «Хабнефтепродукт»-«НК» Альянс» о том, чтобы на заправках компании водители пассажирских автобусов заправлялись в приоритетном порядке. Стоит отметить, что многие коммерческие перевозчики и без этой договоренности заправлялись на льготных основаниях – без простаивания в очереди, имея на руках топливные карты «Хабнефтепродукта».