«Минёра» Амурского моста будут судить в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре будут судить 40-летнего местного жителя, который «заминировал» Амурский мост и здание администрации Ленинского округа

Произошло это в октябре прошлого года, в ночь с 12 на 13 октября. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о бомбе, которой в действительности не существовало. Тем не менее, обозначенные им объекты были проверены. Опасность не подтвердилась, а шутника стали искать. На поиски не ушло много времени.



40-летний местный житель дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», окончено. В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.