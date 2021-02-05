Война ларькам: Хабаровск избавляется от нелегальных киосков

Судьбу незаконных и зачастую неприглядных ларьков обсудили накануне на заседании в администрации города, которое провел вице-мэр краевой столицы Игорь Михайловский.

Как отметила начальник отдела городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Елена Тринцукова, с 1 октября 2020 года вступил в силу муниципальный правовой акт, регулирующий выявление и демонтаж неправомерно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). С этого момента в районах города началась активная работа по выявлению таких павильонов. На сегодняшний день их зафиксировано порядка 300.

«Сегодня прорабатываются решения по 78 объектам. С привлечением полиции устанавливаются собственники киосков, ведутся судебные разбирательства. В минувшем году было вывезено 46 ларьков», — сказала она.

Несмотря на наличие документа, регламентирующего эту деятельность, комитеты по управлению районами города, на которые возложена обязанность по демонтажу, сталкиваются с серьезной проблемой: нехваткой финансирования на вывоз, хранение, охрану и утилизацию павильонов.

По словам директора городского финансового департамента Сергея Голика, по предварительным расчетам, эта деятельность на первоначальном этапе оценивается в 8 миллионов рублей, но в условиях жесткой экономии бюджетных средств о выделении финансирования пока не может быть и речи.

Как отметил Игорь Михайловский, сейчас специалистам необходимо использовать все возможности, чтобы вести демонтаж без привлечения бюджетных средств.

«Площадки, куда можно вывозить киоски на хранение, попробуем определить на территории муниципальных предприятий — к примеру, частично складировать на площадке МУП «Южное» на улице Демьяна Бедного», — сказал вице-мэр.

Также он напомнил, что в конце 2020-го комитету по управлению Индустриальным районом удалось за счет средств собственников организовать демонтаж целого нелегального рынка в районе дома №42 по улице Суворова: оттуда вывезли сразу 20 киосков.