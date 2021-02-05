Землянка, каски, пулемет: хабаровские активисты открыли музей

В конце января общественники из «Амурского рубежа» и реготделения «Поисковое движение России» в здании школы ДОСААФ открыли музейную комнату. Под стеклом – артефакты времен Гражданской и Великой Отечественной войны, которые поисковики нашли в ЕАО, часть привезли из Волгограда. В основном пули, гильзы, каски, осколки от снарядов, взрыватели.

- И несколько экспонатов я привез с острова Итуруп, мне показали место, где находился один из крупнейших укрепрайонов, - сказал Николай Шляков, который занимается экспозициями музея на общественных началах.

По словам общественника, сначала идет кропотливая работа с архивами, документами, картами. Потом группа отправляется в экспедицию, которая длится до трех недель, в зависимости от сложности поиска, от поставленных задач.

- На месте разбиваем палаточный лагерь. В экспедицию идут подготовленные ребята, будь то дети или взрослые. При себе полная экипировка, металлоискатели, пинпоинтеры, лопатки, кирки и прочие спецприборы.

Много в музейной комнате оригинальных вещей: лопатки, противогаз, котелки, каски, кружки, ложки и даже ботинки. Пулемет и оружие тоже со времен войны, но переделанные под стрельбу сигнальными выстрелами. Разрез землянки делали на президентский грант.

- Музейная комната открылась совсем недавно, но здесь уже побывало немало учеников хабаровских школ, военнослужащие одной из частей. Проходят так называемые живые уроки истории, все экспонаты можно потрогать, взять в руки и даже примерить. Конечно, мы на этом не остановимся, будем дополнять нашу комнату экспонатами, - сказал Николай.



