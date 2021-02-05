На Холдоми заработала австрийская канатная дорога

Эффектным спуском с фальшфейерами отметили открытие скоростной канатной дороги на горнолыжном курорте «Холдоми». Символическую стартовую кнопку подъемника сегодня нажала первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.

«По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева хотела бы вас поздравить с этим замечательным событием — открытием канатной дороги на горнолыжном комплексе «Холдоми». Все это стало возможным благодаря совместной работе компаний-участников проекта, федеральных органов власти, с которыми правительство края работало в плотном сотрудничестве, обустраивая всю инфраструктуру «Холдоми». Хочу поблагодарить министерство Дальнего Востока, Корпорацию по развитию Дальнего Востока, Ростуризм, которые вместе с нами принимали активное участие в создании этого замечательного комплекса. Правительство края желает руководству комплекса дальнейшего развития и процветания, а всем гостям — замечательного настроения и спортивных достижений», — поздравила всех присутствующих Мария Авилова.

Восьмиместный гондольный подъемник длиной 2,5 км, разработанный специально для «Холдоми» известной австрийской компанией «Доппельмайер», — оборудование принципиально нового типа. Быстрый — со скоростью 6 м в секунду, и при этом комфортабельный — с функцией подогрева сидений.

«Сегодня с утра на улице минус 40. Так что теплые сиденья — это, наверное, первое требование к подъемнику в условиях наших зим», — поделился первым впечатлением житель Амурска Анатолий Проскуровский, приехавший специально на открытие канатной дороги.







За час новый подъемник способен поднять на вершину горы Холдоми до двух тысяч человек. По оценке инвесторов, после ввода новых маршрутов поток туристов в год вырастет в три раза, до 250 тысяч человек.

«Вид с высоты открывается просто удивительный. Это надо видеть своими глазами, чтобы понять, какой большой и красивый наш край», — не скрывали эмоций гости ГЛК, прибывшие отдохнуть целыми семьями.

Пока опытные горнолыжники и сноубордисты проверяли сложность нового спуска на восточном склоне Холдоми, новички пробуют свои силы на тренировочных трассах. Многие любители зимних видов спорта отметили открытие новых маршрутов спуском с фальшфейерами в руках, оставляющими длинный разноцветный шлейф.

«Холдоми» — это уникальный современный горнолыжный комплекс, отвечающий всем требованиям времени, интерес к которому проявляют не только жители края, но туристы из соседних регионов: Приморья, Амурской области, Еврейской автономии. Поэтому сегодня мы уже можем уверенно сказать, что «Холдоми» становится местом притяжения, объединяющим на Дальнем Востоке всех поклонников активных зимних видов спорта, профессиональных спортсменов и любителей семейного отдыха на свежем воздухе», — подчеркнула Мария Авилова.

В завершение праздника состоялась церемония награждения победителей Чемпионата и Первенства края по горнолыжному спорту.