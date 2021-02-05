Аквакультуру развивают бизнесмены Совгавани и надеются на поддержку

Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в Советско-Гаванский район встретился с предпринимателями, которые занимаются проектами в сфере аквакультуры.

ООО «Акватика» - комплекс в р.п. Майском. С 2015 года там занимаются товарным выращиванием приморского гребешка и трепанга. Нерест проводится в заводских условиях с последующей рассадкой молоди в морские садки на рыбоводном участке в бухте Бяудэ.

Директор компании Иван Дыба обозначил проблемы, с которыми сталкивается в работе.

- На большей части прибрежной акватории сформированы рыболовные участки. По действующим законам они не могут быть использованы иначе как для прибрежного рыболовства. Это создает преграды для бизнеса, готового заняться разведением морских гидробионтов, - рассказал бизнесмен.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края сообщили, что федеральным профильным ведомством разработан проект изменений в ряд законов, которые регулируют отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и аквакультуры. Предлагаемые коррективы будут способствовать развитию этого направления и эффективному использованию потенциала морских участков в северо-западной части Татарского пролива по воспроизводству морских биоресурсов. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования в Государственной думе РФ.

Руководитель ООО «Простор» Станислав Волков развивает проект по переработке водорослей, трепанга, асцидии, морского ежа. Предприятие, расположенное в поселке Лососина, позиционирует себя как разработчика уникальной технологии выделения полезных веществ из даров моря.

В рамках инвестпроекта, рассчитанного на период с 2019 по 2023 годы, введена в эксплуатацию линия по расфасовке геля на основе ламинарии, модернизируется оборудование по глубокой переработке водорослей. Сейчас завод производит 37 тысяч банок пищевых добавок и косметических средств в месяц.

Предприниматель обратился к врио губернатора с просьбой оказать содействие в проведении клинических испытаний своей продукции. Это могло бы расширить рынок ее применения в профилактике и лечении различных заболеваний, в том числе – онкологии.



