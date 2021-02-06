В Ракитном оборудовали три дополнительные остановки

Межмуниципальный автобус № 123 теперь останавливается на трех дополнительных остановках, сделанным в Ракитном. Жители села обратились в Правительство края по вопросу отсутствия дорожной инфраструктуры по пути следования детей в местную школу. К решению проблемы подключился глава краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства Роман Мирошин. Он проверил, как дети добираются до школы.

Жителям предложили два пути решения проблемы: включение проекта ремонта дороги на 2021 год и изменение схемы движения автобуса. На сегодняшний день подрядной организацией установлены три новых остановочных павильона, проведены работы по отсыпке остановочных площадок и монтажу дренажных труб. Всё это позволило сократить путь передвижения по автомобильной дороге до автобусной остановки и обеспечить безопасность при ожидании общественного транспорта для жителей села и, в частности, для детей.

– Мы стараемся на обращения граждан реагировать оперативно. Все работы были выполнены в течение месяца. Также достигнута договоренность с главой села Ракитное. Предполагается, что сельская школа заключит с перевозчиком договор о предоставлении местным школьникам бесплатного проезда от места жительства до образовательного учреждения и обратно. Рейсы будут выполняться маршрутом №123. Это позволит школьникам в зимний период добираться до школы на обычном автобусе, – пояснил Роман Мирошин.

Отметим, что глава минтранса также лично проверил готовность остановок и пообщался с жителями села.