Виадук появится на станции Красная речка в Хабаровске

Место для него было определено накануне в ходе совместного выездного совещания представителей РЖД и профильных структур мэрии. Виадук решено расположить в той же самой точке, где сейчас находятся переход через пути и светофор. Финансовые расходы по его строительству, которые составят 0,5 миллиарда рублей, железнодорожники полностью берут на себя.

Как сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом, несмотря на наличие пешеходного перехода, вопрос обустройства виадука, доступность которого не будет зависеть от движения составов, горожане поднимали неоднократно. При выборе места для нового объекта пожелания граждан были учтены. По их просьбам под него отведена площадка действующего сейчас перехода. В ходе совещания стороны подписали об этом соответствующий акт.

Проектирование виадука уже стартовало и будет завершено в текущем году. Сдача постройки в эксплуатацию состоится в 2023-м. Как ожидается, надземный пешеходный переход будет таким же, как на станции «Хабаровск-1» - закрытым, оснащенным с двух сторон подъемниками для маломобильных групп населения.