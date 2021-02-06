Сквер медиков в рамках нацпроекта обустроят в Комсомольске-на-Амуре

В этом году в Комсомольске-на-Амуре появится Сквер медиков. Новое место отдыха благоустроят на пересечении улиц Пирогова и Вокзальная, где находятся сразу несколько медицинских учреждений города. Средства на благоустройство этой и еще четырех территорий муниципалитет получит по национальному проекту "Жилье и городская среда". Городу выделено почти 56 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

- Создание сквера, посвященного медицинским работникам, которые продолжают бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции, - это совместная инициатива администрации города и краевого правительства. Сегодня медики в нашем городе самоотверженно исполняют свой долг, и сквер станет данью уважения людям этой профессии. Само место, где будет благоустроен сквер, выбрали жители Комсомольска-на-Амуре в прошлом году на рейтинговом голосовании. При этом в голосовании приняли участие более 22 тысяч комсомольчан, - сообщили в администрации города Юности.

Сейчас на месте будущего сквера находится брошенный пустырь. В ходе благоустройства на этой территории появятся дорожки, вымощенные брусчаткой. Все они будут сходиться в центре сквера, где установят памятный знак медикам. Площадку вокруг памятника также оформят брусчаткой и живой изгородью, а по периметру установят скамьи для отдыха.

- Помимо Сквера медиков в Комсомольске в этом году благоустроят еще четыре территории. Например, в сквере в районе улицы Магистральное шоссе заменят покрытие, установят скамейки в виде сот и живую изгородь. Новые площадки сделают город более комфортным для жизни и станут его украшением. Комсомольчане же получат еще несколько хороших мест отдыха, куда можно прийти всей семьей и провести время на свежем воздухе, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Напомним, в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроили шесть общественных пространств. Среди них: скверы, аллеи и парк. На это муниципалитет получил из федерального бюджета более 62 млн рублей.