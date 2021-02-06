Полезные дела совершат школьники в «Добрую субботу» в Хабаровском крае

Хабаровский край в третий раз присоединится к Всероссийской акции «Добрая суббота». Ее цель - познакомить детей с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение.

Школьникам и их семьям предлагают рассказывать в социальных сетях о своих полезных и добрых поступках, о совместно проведенном выходном дне, выкладывая фото и видео с хэштегами #БольшаяПеремена #ДобраяСуббота.

В эту субботу школьникам предлагают совершать полезные дела в течение всего дня, в том числе - сходить за покупками для пожилых людей или своих бабушек и дедушек, а также построить в своем дворе снежную горку для малышей или слепить вместе с ребятами младшего школьного возраста снеговиков. Полный список добрых дел опубликован в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «Вконтакте». Именно участники этого проекта стали инициаторами проведения акции.

Также в целях привлечения школьников Хабаровского края в добровольческое движение в рамках акции стартовал краевой проект «Школьный десант». Это совместный проект министерства образования и науки края и Краевого центра молодежных инициатив. Он включает в себя предложения по различным видам занятий внеурочной деятельности детей.

В Хабаровском крае акция «Добрая суббота» ранее проходила 23 и 30 января. Ее участниками стали более 15 тысяч школьников. Планируется, что на всероссийском уровне мероприятие будет проводиться еженедельно. Самые активные участники смогут получить призы от конкурса «Большая перемена»: термосы, настольные игры для всей семьи, наборы для пикника и пледы.



