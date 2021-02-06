Музеи, библиотеки и цирк возвращаются к «доковидному» режиму в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал постановление правительства региона о внесении изменений в нормативных актах, регулирующих мероприятия по предупреждению распространения COVID – 19. В документе прописаны некоторые послабления.

В соответствии с нововведениями к обычному режиму работы возвращаются музеи и библиотеки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в режиме предварительной записи. Кроме того, в регионе возобновляется работа цирков при условии заполняемости помещений в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. С 12 февраля отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Напомним, что в Хабаровском крае наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в регионе COVID-19 выявлен у 2031 человека. Это на 65 случаев меньше, чем неделей ранее