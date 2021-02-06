Бензин АИ-95 начал выпускать хабаровский НПЗ

Выпуск бензина на Хабаровском НПЗ продолжается, предприятие вышло на полные производственные мощности. По информации дирекции нефтезавода, представленной в краевой комитет по развитию ТЭК, за прошедшие сутки НПЗ было произведено 1800 тонн бензина марки АИ-92. С сегодняшнего дня завод также начал выпускать бензин АИ-95, его выдадут 1500 тонн. В ближайшее время за счет произведенных объемов полностью восполнят потребности АЗС Хабаровского края.

- Как сообщило руководство завода, весь произведенный за сутки бензин АИ-92 пошел на нефтебазу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», откуда развозится по АЗС сети «ННК». Все 84 заправки региона были обеспечены топливом. Вскоре на АЗС поступит и бензин марки АИ-95. Поэтому в очередной раз просим граждан не брать топливо для запаса, чтобы не создавать ажиотаж. По нашим оценкам, с прошлой недели закупка бензина на АЗС превышала обычные потребности в 1,6-1,8 раза. Также просим не покупать бензин «с рук», так как это опасно, бензин у перекупщиков неизвестного качества. Сегодня с утра наши специалисты отправились в очередной рейд по заправкам «ННК» в краевой столице, чтобы убедиться в наличии бензина, - сообщил и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Как отчитались в комитете, на 12.00 в Хабаровске из 52 АЗС, на которых побывали специалисты, бензин АИ-92 был в свободной продаже на 35 заправках. На 17 топливо быстро закончилось, но в ближайшее время будет подвезено. Для этого на маршрутах «ННК» работает 31 бензовоз. Интервалы между работой топливозаправщиков максимально сокращены.