Гарантийный фонд Хабаровского края поручится за кредиты самозанятых





Гарантийный фонд Хабаровского края расширяет круг получателей поддержки. Теперь поручительством Фонда могут воспользоваться не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане. Как напомнили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, это физические лица, применяющие налог на профессиональный доход (НПД).

- Впервые в рамках работы фонда создан актуальный продукт для самозанятых, число которых в Хабаровском крае постоянно растет. По данным на 3 февраля в регионе зарегистрировано 7277 человек, которые оформили НПД. Для сравнения в конце декабря 2020 года в регионе было зарегистрировано 5557 самозанятых. Порядок обращения за поручительством предельно прост: прямо в отделении банка заявитель оформляет обращение в Гарантийный фонд, а финансово-кредитное учреждение передает его в фонд в составе пакета документов, - рассказал и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

В настоящее время поручительство самозанятым выдается на максимальный срок не более 36 месяцев, а по окончании действия ряда ограничений, введенных на территории края в связи с пандемией коронавируса, он составит 60 месяцев.

Также для получения поручительства необходим залог в размере не менее 30% от суммы обязательств. Максимальный лимит поручительства: не более 2,5 млн рублей. Объем ответственности Фонда перед финансовой организацией: не более 50% от суммы кредита или займа.