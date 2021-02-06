Безработных начали учить востребованным профессиям в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приступили к реализации комплекса мер по восстановлению занятости. Одно из направлений – обучение безработных жителей края по специальностям, востребованным на рынке труда. В рамках программы первые курсы организованы в центре занятости населения Хабаровска и Хабаровского района. В первые группы набрано более 30 человек.

- На сегодняшний день к обучению приступили две группы, одна по государственным закупкам, вторая 1С: управление торговлей, - рассказывает директор центра занятости населения г. Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко. – В среднем обучение длится от двух недель до трех месяцев в зависимости от выбранного направления. По завершении обучения проводятся выпускные экзамены, на которые приглашаются работодатели. Таким образом наши граждане и обучение завершают, и получают реальный шанс сразу трудоустроиться.

Обучение проводится с учетом потребности работодателей в кадрах. В настоящее время комитетом по труду сформирован перечень из 163 востребованных на рынке труда профессий. В их числе специалисты по закупкам, маляры, работники общепита, воспитатели, медицинские сестры и другие. В 2021 году планируется обучить не менее 700 безработных граждан. Кроме того, краевые центры занятости населения окажут содействие в дальнейшем трудоустройстве переобучившихся граждан.

На текущий момент центрами занятости края для обучения безработных граждан заключено 7 контрактов с 7 образовательными организациями.

Окончание обучения планируется в конце февраля – середине марта текущего года, после чего граждане, получившие новые знания и компетенции, смогут трудоустроиться на заявленные предприятиями вакансии.

Для дальнейшего трудоустройства на комсомольском авиационном заводе центром занятости Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района ведется набор граждан для обучения по профессиям токарь и сборщик-клепальщик.