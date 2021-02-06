Новые сервисы появились на портале «Голос 27» в Хабаровском крае

Новые сервисы "Люди решают" и "Народный контроль" внедрили на краевом портале "Голос 27". С их помощью планируется привлекать жителей региона к участию в развитии края и реализации проектов инициативного бюджетирования. Министерство информационных технологий и связи края презентовало новые возможности руководителям районов и городских округов на семинаре-совещании.

Сервис "Люди решают" был запущен в конце прошлого года. С его помощью жители могут голосовать за объекты благоустройства, а также предлагать свои варианты по повышению качества жизни. Так, например, жители региона выбрали приоритетные для ремонта участки дорог регионального значения в рамках проекта "Дорожный призыв".

Разработан и готов к внедрению на портале еще один сервис - "Народный контроль". Его задача - мониторинг и контроль гражданами этапов реализации социально значимых проектов, в том числе создаваемых по их инициативе. На сайте будет представлена вся информация об инициативе: описание, этапы и сроки реализации, данные о контракте, фотоотчеты с места работ. В случае выявления нарушений или срыва сроков жители могут оставлять комментарии и жалобы. На их основании будут приниматься оперативные меры реагирования.

- Мы дали возможность органам местного самоуправления края использовать сервисы "Голоса 27" для решения вопросов на своих территориях. Ряд муниципалитетов края уже высказали заинтересованность, для них заведены учетные записи на портале. Это Советско-Гаванский, Солнечный, Комсомольский и другие районы, - рассказали в профильном ведомстве.

Еще одно направление работы сайта – опросы для различных категорий населения. Так, в настоящее время на "Голосе 27" проходит опрос по имущественной поддержке малого бизнеса и самозанятых граждан. По его итогам правительство края определит ключевые направления работы, а также обеспечит более эффективное дополнение перечней имущества, предоставляемого на льготных условиях. Ответить на вопросы можно по ссылке https://poll.golos27.ru/.