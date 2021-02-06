Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу сообщили о завершении следствия

Следственный комитет уведомил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о завершении всех следственных действиях в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Как отметил ТАСС один из его адвокатов Михаил Карапетян, экс-губернатор и защита приступят к ознакомлению с материалами дела в понедельник, сообщает ТАСС.

"Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. И с понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов", - сказал защитник.

По его словам, следствие рассчитывает, что все участники, в том числе и адвокаты, будут ознакомлены с делом до конца апреля.

Следственный комитет РФ предъявил в среду экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции. Фургал рассчитывает на оправдательный приговор в рамках рассмотрения его дела в суде и настаивает на заказном характере дела в отношении него. По словам адвоката экс-губернатора, срок давности по вмененному Фургалу эпизоду с оружием (ст. 222 УК РФ) давно истек.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 год на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

По данным СК РФ, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (дал признательные показания, отпущен под домашний арест), инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.