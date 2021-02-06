X-files: В гостях у смерти

Никто не хочет встречи с покойником или представителем темных сил. Но обычно они не спрашивают разрешения на рандеву

Этот жуткий случай произошел в одной из сибирских деревень. Умерла женщина средних лет. Обычная, ничем не примечательная женщина. Правда, без мужа и детей, но так, видимо, жизнь распорядилась. Селянку похоронили по всем обрядам, помянули да забыли. Ее могила, к слову, располагалась недалеко от дороги, проходящей рядом с кладбищем.

Спустя несколько месяцев один из местных жителей возвращался на грузовике из соседней деревни домой. Это было глубокой ночью, в полнолуние. Мужчина сильно устал, его клонило в сон. Проезжая мимо погоста, он внезапно увидел стоящую на обочине женщину! Его сильно удивило: кто в такое время ходит по трассе, да еще и не боится шагать мимо кладбища? Водитель остановился возле женщины и спросил, куда ей надо идти.

Женщина молча забралась в кабину. У селянина возникло смутное чувство тревоги, профиль возникшей из ниоткуда попутчицы показался ему знакомым. Он хотел нажать на педаль газа, но ноги отказались ему повиноваться. Женщина повернула к шоферу свое лицо, и тот понял, что это и есть та самая селянка, которая умерла несколько месяцев назад! Как потом вспоминал шофер, его парализовало от ужаса.

Мертвая вылезла из кабины и подошла к кузову. Водителя какая-то неведомая сила заставила проделать то же самое. В кузове стоял гроб. Мужчина ужаснулся – он ехал порожняком, без всякого груза, а уж тем более без гроба!

Опять же какая-то странная сила заставила селянина взять этот гроб и пойти вслед за попутчицей. Женщина молча шла мимо надгробных памятников и, наконец, остановилась возле разрытой могилы. Той самой, в которой ее похоронили. Селянин опустил гроб. Мертвая легла в него. Поседевший от ужаса, все осознающий, но не могущий сопротивляться водитель начал опускать домовину в могилу.

Вдруг он почувствовал, что подавляющая сила пропала. Изо всей силы он толкнул гроб в могилу. Тот упал, сломался. Мертвая выкатилась из него. Что было дальше, мужчина не видел – он со всех ног мчался к своей машине. Заскочив в кабину, он тут же нажал на педаль газа. Из-за охватившей его паники он чуть не врезался в столб. Но все же смог уехать от проклятого места.

Мужчина чуть не помешался от страха. Он заперся в доме, задернул все занавески и до утра читал молитвы. Только потом он рассказал своим родным о происшествии. Днем селяне пошли посмотреть на могилу ожившей женщины. И… ничего не обнаружили. Могила стояла на месте, присыпанная листьями, никаких следов раскопок рядом не было.

Мужчину посчитали сумасшедшим. Вот только еще несколько лет после его рассказа нет-нет кто-нибудь да замечал странности с могилой той женщины. То надгробный памятник покосится, а потом встанет на место, то водители ночью видят какой-то силуэт на обочине дороги. Но останавливаться уже никто не рискует.